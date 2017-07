-------------------------------------------------------------- The Killers http://ots.de/01jR1 --------------------------------------------------------------



The Killers sind zurück und veröffentlichen am 22. September ihr neues Album "Wonderful Wonderful"! Fünf Jahre nach ihrem letzten Studioalbum "Battle Born" erscheint mit "Wonderful Wonderful" das fünfte Studioalbum der Band aus Las Vegas, Nevada. Vorab gab es bereits den Song "The Man" zu hören, nun folgt heute die neue Single "Run For Cover". Zudem fällt der Startschuss für die Vorbestellungen von "Wonderful Wonderful" - und dabei gibt es beide Songs direkt als Download dazu.



"Wonderful Wonderful" entstand gemeinsam mit Produzent Jacknife Lee (U2, Snow Patrol, Robbie Williams) in Los Angeles und Las Vegas. Die Zusammenarbeit kam auf Empfehlung von U2-Frontmann Bono zustande. Zu den weiteren Mitstreitern auf "Wonderful Wonderful" gehört auch OneRepublic-Mastermind Ryan Tedder, mit dem der Song "Life To Come" entstanden ist. Als Feature-Gäste sind Brian Eno ("Some Kind Of Love") und Mark Knopfler ("Have All The Songs Been Written?") genannt. Die neue Single "Run For Cover" schlummert schon länger im Killers-Songarchiv. Vor knapp neun Jahren wurde "Run For Cover" geschrieben, doch erst jetzt ist die Zeit reif für die überarbeitete Version. Im FB-Interview verriet Flowers ein paar Details über das kommende The Killers-Album, u.a. dass es auch von "dunkleren Territorien handelt, von Selbstreflektion, vom Älterwerden und davon, wie schnell die Zeit vergeht."



The Killers melden sich in Bestform zurück und erschaffen mit "Wonderful Wonderful" ein weiteres Werk voller Rock-Pop-Hymnen, die den Herbst zum Highlight machen werden.



