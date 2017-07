Die Erlöse stiegen konzernweit um 1 Prozent auf 9,9 Milliarden US-Dollar, wie Merck am Freitag in Kenilworth im US-Bundesstaat New Jersey mitteilte. Besonders gut liefern wieder die Geschäfte mit dem Krebsmittel Keytruda, mit dem Merck fast 900 Millionen Dollar einnahm. Experten hatten hier mit deutlich weniger gerechnet. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...