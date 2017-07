(JK-Trading.com) - Nachdem der DAX bereits am vergangenen Freitag die 12.300er Marke unterschritten hat und eine Rückeroberung nicht gelang, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es in der kommenden Woche zu einem Test der 12.000er Marke kommt. Die DAX-Bullen hatten einige Hoffnung in die FED am Mittwochabend gesetzt, sicherlich gehofft, dass einerseits eine zu hawkishe Rhetorik, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...