Die britische Finanzmarktaufsicht will den Interbanken-Zinssatz Libor abschaffen. Bis 2021 soll ein Ersatz gefunden sein, so Reuters. Aktuell basieren auf den Libor weltweit Finanzkontrakte mit einem Wert von rund 350 Billionen Dollar. Es heißt, dass der Libor (London Interbank Offered Rate) an der geringen Zahl der teilnehmenden Institute leide. In seinen besten Zeiten hingen am Libor ...

