Der britische Telekomkonzern BT muss im ersten Geschäftsquartal einen herben Gewinneinbruch hinnehmen. Grund dafür seien unter anderem Zahlungen an die Deutsche Telekom. Der Aktienmarkt reagierte deutlich.

Zahlungen an die Deutsche Telekom und die französische Orange haben beim britischen Telekomkonzern BT tiefe Kerben geschlagen. Um im Bilanzskandal in Italien rechtliche Forderungen der beiden Anteilseigner zu vermeiden, verglichen sich die Briten mit ihnen, wie BT am Freitag mitteilte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...