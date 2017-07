Vorbörslich legt der Ölkonzern Chevron heute Zahlen zum ersten Quartal vor und könnte für die eine oder andere Überraschung sorgen - Aus technischer Sicht scheint die Ausgangslage klar zu sein, entscheidend wird allerdings das Zahlenwerk.

Hohe Kosten und ein recht niedriger Rohölpreis drückten in der Vergangenheit das Wertpapier von Chevron deutlich in die Verlustzone, sodass ein Rücklauf zurück auf das Niveau von 69,58 US-Dollar im August 2016 vollzogen wurde. Seitdem aber beherrschte ein klarer Aufwärtstrend wieder das Kursgeschehen des Wertpapiers und erlaubte es bis Dezember letzten Jahres auf ein Zwischenhoch von 119,00 US-Dollar zuzulegen. Seit Beginn dieses Jahres wird die Aktie allerdings wieder von Verlusten begleitet und fiel auf das Unterstützungsniveau um 102,55 US-Dollar zurück. In diesem Bereich tendiert der Kurs seit einigen Wochen nun lustlos in einer Seitwärtsphase und lässt mit größeren Handelssignalen auf sich warten. Aber vielleicht können die heute anstehenden Quartalszahlen ...

