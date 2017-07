Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro ist am Freitag gestiegen. Im Mittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung wieder über der Marke von 1,17 USD bei zuletzt 1,1705 gehandelt. Der Euro hat damit den jüngsten Höhenflug wieder aufgenommen, der ihn am Donnerstag zeitweise bis auf 1,1777 USD steigen liess und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2015.

Auch zum Franken setzte der Euro am Freitagvormittag die Aufwärtsbewegung der letzten Tage fort. Zwischenzeitlich wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1381 CHF gehandelt, was dem höchsten Kurs seit der Aufhebung der Mindestgrenze durch die SNB entspricht. Laut Experten von der Commerzbank ...

