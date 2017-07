Liebe Trader,

Hohe Kosten und ein recht niedriger Rohölpreis drückten in der Vergangenheit die Papiere des Mineralölkonzerns Chevron deutlich in die Verlustzone, sodass ein Rücklauf zurück auf das Niveau von 69,58 US-Dollar im August 2016 vollzogen wurde. Seitdem beherrschte ein klarer Aufwärtstrend wieder das Kursgeschehen und erlaubte es bis Dezember letzten Jahres auf ein Zwischenhoch von 119,00 US-Dollar anzusteigen. Seit Beginn dieses Jahres wird die Aktie allerdings wieder von Verlusten begleitet und fiel auf das Unterstützungsniveau um 102,55 US-Dollar zurück. In diesem Bereich tendiert der Kurs seit einigen Wochen nun in einer neutralen Handelsspanne seitwärts und lässt mit größeren Handelssignalen auf sich warten. Aber vielleicht können die heute vorbörslich anstehenden Quartalszahlen etwas an der Situation ändern!

Long-Chance:

Charttechnisch stehen die Chancen auf einen baldigen Kursanstieg und Ausbruch über den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis relativ gut - Bei einem nachhaltigen Ausbruch über das Niveau von 108,49 US-Dollar kann also eine kleinere Erholungsbewegung an die Märzhochs bei 114,39 US-Dollar vollzogen werden, darüber rückt schließlich das Jahreshoch aus 2016 bei 119,00 US-Dollar in den Fokus. Sobald die Quartalszahlen vorliegen und eine erste vorbörslich Reaktion zur Oberseite absehbar wird, können interessierte Anleger über ein direktes Long-Engagement von einem Lauf der Aktie partizipieren. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch unterhalb der jüngsten Verlaufstiefs von 102,55 US-Dollar aufhalten, darunter ist nämlich mit einem Test der seit August 2015 bestehenden Aufwärtstrendlinie zu rechnen. Größeres Abgabepotential wird hingegen erst unterhalb von 98,00 US-Dollar freigesetzt und dürfte das Papier zurück an die Jahrestiefs aus 2016 bei 75,33 US-Dollar abwärts drücken.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 106,11 US-Dollar

Kursziel: 108,49 / 114,39 / 119,00 US-Dollar

Stopp: < 102,50 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 3,61 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Chevron Corp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 106,11 US-Dollar; 13:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

