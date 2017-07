Shanghai (ots/PRNewswire) - Die Stadtregierung Guangzhou hat am Donnerstag in Shanghai ein Forum ausgerichtet, um offene Perspektiven und innovative Ansätze für die wirtschaftliche Weiterentwicklung zu diskutieren. Guangzhou und Shanghai dienen als bedeutsame nationale zentrale Städte und haben sich zu wichtigen internationalen Knotenpunkten entwickelt. Beide Hauptstädte repräsentieren Chinas Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten für inländische Vorkämpfer sowie für globale Unternehmen. Die beiden Regionen sind das Zuhause einiger der 115 chinesischen Unternehmen auf der 2017 Fortune Global 500-Liste und haben ebenfalls die Aufmerksamkeit führender ausländischer Unternehmen auf sich gezogen. Auf der Veranstaltung wurden Regierungsbeamte, Führungskräfte von führenden internationalen Unternehmen sowie Clay Chandler, Executive Editor, International, Time Inc. und ein Mitvorsitzender vom Fortune Global Forum empfangen.



Guangzhou ist ein wichtiges aktuelles internationales Handelszentrum sowie ein moderner Verkehrsknotenpunkt, der eines von Chinas ersten Reform- sowie offenen Gebieten repräsentiert. Ebenfalls wurde die Stadt zweimal von PricewaterhouseCoopers und der China Development Research Foundation zur führenden "Stadt der Möglichkeiten" ("City of Opportunity") gekürt. 2016 belief sich der Gesamtumsatz von Waren aus Guangzhou auf über 831,3 Milliarden USD, wobei die Gesamtimporte und -exporte 129,7 Milliarden USD ausmachten. Und noch verliert diese Dynamik nicht an Schwungkraft. Im ersten Quartal von 2017 wurden in Guangzhou 508 ausländische direkte Investitionsunternehmen gegründet, was einer tatsächlichen Nutzung von 1,886 Milliarden USD an ausländischem Kapital entspricht.



2016 belief sich das inländische und ausländische Passagieraufkommen in der Region auf 59,78 Millionen Passagiere mit einer Umschlagkapazität von 1,638 Millionen Tonnen und 2017 wird Guangzhou seine Strecken internationaler Fluggesellschaften durch 15 neue von 149 auf 164 ausbauen. Unterdessen verfolgt Guangzhou weiterhin eine innovationsorientierte Strategie als wegweisende Kraft für die Entwicklung in der Stadt. Über acht Millionen Quadratmeter der Region sind bereits Hightech-Wissenschaft und Inkubatoren für Technologieunternehmen gewidmet, wobei über 120.000 Technologie- und Innovationsunternehmen einen leistungsstarken Kern für aufkommende Branchen bilden, wie z. B. Internet, Biopharmaka, neue Materialien, Industrieroboter, autonome Drohnen, 3D-Druck und mehr.



Eine neue Initiative zwischen der Provinz G und den Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao soll ebenfalls die regionsübergreifende Zusammenarbeit stärken und weitere Unterstützung für Chinas weitere Öffnung gegenüber der Welt bieten. Diese "Greater Bay Area"-Initiative ist bei Wissenschaftlern und Unternehmen beider Städte zu einem Hauptgesprächsthema geworden. Cai Chaolin, ordentliches Mitglied vom CPC Guangzhou Committee und Direktor vom 2017 Fortune Global Forum Executive Committee, bemerkte dazu: "China erarbeitet einen Plan für das Buchtgebiet Guangdong-Hongkong-Macao, um die Greater Bay Area nach der New York-, San Francisco- und Tokio-Bucht in ein viertes erstklassiges Buchtgebiet zu wandeln. Als die drei zentralen Städte werden Guangzhou, Shenzhen und Hongkong gemeinsam mit Macao zusammenarbeiten, um einige der weltweit wirtschaftlich dynamischsten Regionen zu führen und so ein erstklassiges Ballungsgebiet schaffen, sowie China seine wirtschaftliche Kooperation und Wettbewerbsfähigkeit weltweit aufbaut. Das Städtecluster arbeitet auf internationalen Ebenen, um Innovation und Entwicklung zu stärken. Das zukünftige Wachstumspotenzial, die wissenschaftlichen und technologischen Perspektiven sowie die Geschäftsaussichten sind hier einfach unglaublich."



Oberhalb des Buchtgebiets Guangdong-Hongkong-Macao liegt der Entwicklungsbezirk Guangzhou - eine exportorientierte Wirtschaft, die von den vielen industriellen Vorteilen des Buchtgebiets profitiert. Hier wurden bereits drei Industriecluster geschaffen, die elektronische Information, Chemieingenieurwesen und die Automobilbranche umfassen und einen Wert von etwa 14,85 Milliarden USD erreicht haben, wobei vier weitere Industriecluster - neue Materialien, Lebensmittel und Getränke, Metallverarbeitung und biologische Gesundheit - es auf einen Wert von 7,43 Milliarden USD bringen. Der Bezirk macht 40 Prozent des Industriewerts aus, nutzt ein Drittel vom Auslandskapital in Guangzhou und repräsentiert eine Kernzone zur Unterstützung des Aufbaus der Stadt als internationale Drehscheibe für wissenschaftliche und technologische Innovation.



Der Entwicklungsbezirk Guangzhou verbessert kontinuierlich sein Umfeld für Investition und Handelserleichterung und entwickelt Reformen für Unternehmen, um eine günstige Investitions-, Betriebs- und Entwicklungsatmosphäre zu stärken. Neben der Unterstützung einer fortschrittlichen Fertigungsindustrie, einer modernen Dienstleistungsbranche, einer Hauptsitz-Wirtschaft und regionaler Hightech-Branchen - oder auch die vier "Golden 10" - hat der Bezirk eine Reihe globaler Schutzrichtlinien für Talente und geistiges Eigentum eingeführt.



Die Guangdong-Freihandelszone Nansha spielt eine wesentliche Rolle bei der Erkundung tiefgreifender Kollaborationen über Guangdong, Hongkong und Macao hinweg, insbesondere hinsichtlich der wissenschaftlichen und technologischen Industrien, Talentgewinnung und Kooperation, Innovation und mehr. Das allgemeine Geschäftsumfeld erfuhr ebenfalls anschließendes Wachstum und eine entsprechende Entwicklung. Bis Ende Juni 2017 stieg die Anzahl neuer Unternehmen, die in der Freihandelszone Nansha gegründet wurden, um 30.221 Unternehmen.



Aufgrund all seiner positiven Dynamik wurde Guangzhou als ideale Stadt ausgewählt, um das 2017 Fortune Global Forum auszurichten, das für den 6. bis 8. Dezember vorgesehen ist und Wortführer sowie Leiter globaler Unternehmen zusammenbringt, um die Zukunft der Wirtschaft sowie die wirtschaftliche Entwicklung zu besprechen.



