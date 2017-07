SAN FRANCISCO (IT-Times) - Das Programm "Breakthrough Starshot" hat das kleinste Raumfahrzeug weltweit ins All geschickt. Insgesamt wiegt das Gerät nur vier Gramm. So gab Breakthrough Starshot bekannt, dass das kleine Raumfahrzeug "Sprite" in den Orbit geschickt wurde. An Bord der Max-Valier- und Venta-Satelliten,...

