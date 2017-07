Ein Gastbeitrag von @Domenico

Der Kreditversicherer Euler Hermes hat die Warenkreditversicherungen für Galeria Kaufhof-Lieferanten um bis zu 80 Prozent gekürzt. Mit einer Warenkreditversicherung schützen sich Lieferanten gegen Zahlungsausfälle ihrer Kunden - und genau dieser Schutz wurde nun für die Galeria Kaufhof-Lieferanten massiv gekürzt. Bei Karstadt und Schlecker fing es vor Jahren auch so an, am Ende waren beide Unternehmen zahlungsunfähig. Wie alle stationären Einzelhändler kämpft auch Galeria Kaufhof mit der Konkurrenz durch den Onlinehandel. Laut Informationen von manager-magazin lag der Betriebsverlust (EBIT) in den ersten fünf Monaten dieses Jahres bei ca. 50 Millionen Euro - mehr als doppelt so viel als im Vorjahreszeitraum.

Galeria Kaufhof, hier ein Haus in Köln Foto:Raimond Spekking, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Dazu kommen hausgemachte Probleme und Managementfehler des kanadischen Mutterkonzerns Hudson's Bay Company. HBC kaufte 2015 Galeria Kaufhof vom Metro-Konzern für 2,8 Mrd. Euro, hoch fremdfinanziert und nach Private-Equity-Manier vom Kaufgegenstand selbst zu tragen. Sprich, Galeria ...

Den vollständigen Artikel lesen ...