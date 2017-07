Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wirtschaftsstimmung im Euroraum steigt im Juli unerwartet

Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Juli entgegen den Erwartungen nicht eingetrübt. Nach Mitteilung von Eurostat stieg der Wirtschaftsstimmungsindex ESI auf 111,2 (Vormonat: 111,1) Punkte, während die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte einen Rückgang auf 110,9 Punkte prognostiziert hatten. Der Index des Industrievertrauens verharrte bei 4,5 Punkten, erwartet worden war ein Rückgang auf 4,3 Punkte. Der Index des Verbrauchervertrauens ging auf minus 1,7 (minus 1,3) Punkte zurück, womit das Ergebnis der Vorabschätzung wie erwartet bestätigt wurde.

HVPI-Inflation in Deutschland sinkt nicht

Der Inflationsdruck in Deutschland ist im Juli entgegen den Erwartungen nicht gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) wie schon im Vormonat mit einer Jahresrate von 1,5 Prozent, während die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte einen Rückgang der Inflationsrate auf 1,4 Prozent prognostiziert hatten. Gegenüber dem Vormonat stieg der HVPI um 0,4 (0,2) Prozent. Erwartet worden war ein Anstieg um 0,3 Prozent.

Inflationsdruck in Spanien steigt leicht

Der Inflationsdruck in Spanien hat sich im Juli entgegen den Erwartungen etwas verstärkt. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Ine stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 1,7 (Vormonat: 1,6) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen eine unveränderte Teuerungsrate von 1,6 Prozent prognostiziert.

Spaniens Wirtschaftswachstum verstärkt sich wie erwartet leicht

Das Wirtschaftswachstum in Spanien hat sich im zweiten Quartal 2017 wie erwartet leicht verstärkt. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Ine stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,9 (Vorquartal: 0,8) Prozent, was genau der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte entsprach. Im Jahresabstand ergab sich ein Wachstum von 3,1 (3,0) Prozent, was ebenfalls so prognostiziert worden war.

Verwaltungsgericht verlangt ab Januar Diesel-Fahrverbot in Stuttgart

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat ein rasches Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge in Stuttgart gefordert. In einem am Freitag verkündeten Urteil gab das Gericht einer entsprechenden Klage der Deutschen Umwelthilfe Recht. Demnach soll für Stuttgart zum 1. Januar 2018 ein Fahrverbot für Diesel verhängt werden. Gegen das Urteil sind noch Rechtsmittel möglich.

Landes-Verkehrsministerium will Diesel-Urteil sorgfältig prüfen

Das Verkehrsministerium von Baden-Württemberg will die Entscheidung des Stuttgarter Verwaltungsgerichts zu Diesel-Fahrverboten sorgfältig prüfen. Es handle sich um ein "sehr komplexes Urteil", deshalb müsse zunächst die für August angekündigte schriftliche Urteilsbegründung abgewartet werden, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag vor Journalisten. Er könne noch nicht sagen, ob die Landesregierung in die Berufung gehe.

Zypries fordert Dobrindt beim Autogipfel zum Durchgreifen auf

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) aufgefordert, beim Autogipfel kommende Woche strikt durchzugreifen. "Die Autohersteller müssen verloren gegangenes Vertrauen der Verbraucher wiederherstellen und einen Beitrag zur Verbesserung der Luftreinhaltung leisten", sagte Zypries der Rheinischen Post. Dobrindt müsse dies für die Bundesregierung deutlich machen und die Autohersteller hier in die Verantwortung nehmen.

Russland kündigt Gegenmaßnahmen zu US-Sanktionen an

Als Reaktion auf die vom US-Kongress beschlossenen neuen Sanktionen gegen Russland hat Moskau die US-Regierung aufgefordert, einen Teil ihres diplomatischen Personals aus Russland abzuziehen. Das Personal der US-Botschaft und der US-Konsulate solle auf 455 Diplomaten und Mitarbeiter reduziert werden, erklärte das russische Außenministerium am Freitag in Moskau. Zuvor hatte der US-Senat in Washington für neue Sanktionen gegen Russland gestimmt, um die Annexion der Krim und die mutmaßlichen russischen Hackerangriffe während des US-Wahlkampfs im vergangenen Jahr zu ahnden.

Pakistanisches Gericht erklärt Regierungschef Sharif für abgesetzt

Der Oberste Gerichtshof in Pakistan hat Regierungschef Nawaz Sharif für abgesetzt erklärt. Sharif habe sich nach zahlreichen Korruptionsvorwürfen "als Parlamentsmitglied disqualifiziert", erklärte das Gericht am Freitag in Islamabad. "Damit übt er das Amt des Regierungschefs nicht mehr aus."

Piloten-Gemeinschaft der Bundeswehr kritisiert Mali-Einsatz

Nach dem Absturz eines deutschen Kampfhubschraubers in Mali hat die Piloten-Gemeinschaft der Bundeswehr den Einsatz in dem westafrikanischen Land kritisiert. Die deutschen Kampfhubschrauber seien nicht ausreichend für den Einsatz in dem Gebiet getestet, sagte der Vorsitzende der Interessengemeinschaft des fliegenden und luftfahrzeugtechnischen Personals der Transport- und Hubschrauberverbände der Bundeswehr (IGTH), Reinhard Schlepphorst, der Bild-Zeitung. Zudem fehle den Piloten die vorgeschriebene Routine.

Kaczynski bringt Reparationsforderungen Deutschlands an Polen ins Gespräch

Der Vorsitzende der polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, hat erneut Reparationszahlungen Deutschlands an Polen ins Gespräch gebracht. Deutschland entziehe sich seiner Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg, sagte Kaczynski in einem Interview mit Radio Maryja, das in der Nacht zum Freitag gesendet wurde. Mit Blick auf Reparationsforderungen fügte er hinzu, es bedürfe allerdings für ein "derart großes Vorhaben einer wirksamen und loyalen Diplomatie".

DEUTSCHLAND

NRW/Verbraucherpreise Juli +0,4% gg Vm, +1,8% gg Vj

Bayern/Verbraucherpreise Juli +0,4% gg Vm; +1,6% gg Vj

Baden-Württembg/Verbraucherpreise Juli +0,4% gg Vm, +1,7% gg Vj

Hessen/Verbraucherpreise Juli +0,4% gg Vm, +1,9% gg Vj

Brandenburg/Verbraucherpreise Juli +0,4% gg Vm, +1,4% gg Vj

SCHWEDEN

2Q BIP +1,7% gg Vorquartal

2Q BIP PROGNOSE: +1,0% gg Vorquartal

2Q BIP +4,0% gg Vorjahr

2Q BIP PROGNOSE: +2,9% gg Vorjahr

Juni Einzelhandelsumsatz +0,2% gg Vormonat

Juni Einzelhandelsumsatz +3,5% gg Vorjahr

TAIWAN

BIP 2Q +0,15% gg 1Q

BIP 2Q +2,10% gg Vorjahr (PROG +2,1%)

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2017 07:40 ET (11:40 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.