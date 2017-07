Mit sechs gegen zwei Stimmen hat der Landeswahlausschuss in NRW die Landesliste der AfD für die Bundestagswahl zugelassen. Um die Zulassung gab es Bedenken, da bei einem Kreis-Parteitag Ungereimtheiten aufgetreten waren.

Die AfD ist in Nordrhein-Westfalen zur Bundestagswahl zugelassen. Der Landeswahlauschuss habe mit sechs gegen zwei Stimmen grünes Licht für die Landesliste der Partei gegeben, sagte Landeswahlleiter Wolfgang Schellen am Freitag in Düsseldorf. ...

