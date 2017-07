Von Michael Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--Auf weitere Kursverluste im DAX sollten sich Anleger in der kommenden Woche einstellen. Denn das einst so hochgejubelte Lieblingskind der internationalen Anleger entpuppt sich immer mehr als Investment-Versager. Rund läuft hier schon lange nichts mehr: Von außen belastet der Euro um 1,17 Dollar und nimmt dem exportlastigen DAX die Luft zum Atmen. Und von innen lasten immer stärker die hochgewichteten Autohersteller mit einer als unzureichend empfundenen Aufklärungspolitik zu Abgasskandal und Kartellvorwürfen. Händler berichten von Rückzug ausländischer Investoren, die einfach die Lust verloren haben, von immer wieder neuen Enthüllungen auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

Nur extrem gute Überraschungen lösen noch Käufe aus

Gleichzeitig führt die Berichtssaison schmerzvoll vor Augen, wie hoch bewertet der Aktienmarkt mittlerweile ist. An sich läuft die Saison weltweit ja positiv, nur ist das meiste davon erwartet und längst eingepreist worden. Typisch sind daher Reaktionen wie bei Salzgitter und MTU Aero, wo selbst erhöhte Jahresprognosen nicht mehr ausreichten und die Aktien ins Minus drückten. Kaufanreize für Anleger bieten nur noch extreme Ausreißer a la Adidas, die dann wiederum zu 10-Prozentsprüngen führen. Den Gesamtmarkt können aber selbst solche Ereignisse nicht mehr inspirieren, am breiten Aktienmarkt liegt dann die Mehrheit der Aktien zur gleichen Zeit mit ein bis zwei Prozent im Minus.

Dies seien typische Kursreaktionen in reifen Bullenmärkten, heißt es im Handel. "Anders als vor einem Monat wird dem Markt aber jetzt langsam bewusst, dass er überbewertet ist", warnte ein Händler schon im Wochenverlauf. Angesichts des ebenfalls gestiegenen Bewusstseins, dass die Mehrzahl der Anleger in nur wenigen Sektoren wie Bankenwesen und Automobilbau konzentriert ist, ist die Bereitschaft zu schnellen Gewinnmitnahmen massiv gestiegen; verfehlte Schätzungen würden in dieser Berichtssaison nicht mehr toleriert.

Ein Beispiel dafür stelle Renault, wo eine "nur" bestätigte Jahresprognose mit einem Kurseinbruch von über 6 Prozent bestraft wurde. Die hohe Anspruchshaltung zeigte sich hier an fast schon empörten Analystenkommentaren: So titelten die Bernstein-Analysten ihre Studie zu den Daten mit der Frage: "Warum sind diese Zahlen nicht viel besser?"

Fantasie fehlt und US-Markt macht Sorgen

Neben den harten Fakten wie Quartalszahlen ist nun aber auch die Fantasie am Ende. Nach den Sitzungen und Aussagen von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank fehlt es kurzfristig an signifikanten Ereignissen, auf die der Markt noch spekulieren kann. Wenn dann auch noch der Blick auf den US-Markt Sorgen macht, dürften sich professionelle Anleger schon fragen, warum sie überhaupt noch im Aktienmarkt investiert sind.

Denn die Kursschwäche von Amazon und Google seit Zahlenvorlage zeigt, dass auch dem US-Markt der Kurstreiber wegbrechen könnte. Schließlich waren nur die Gewinne von Facebook, Amazon, Netflix und anderen für die Stärke der US-Technologiewerte verantwortlich, die wiederum den breiten Markt nach oben gezogen hatten. Fallen die ehemaligen Kurstreiber, fällt auch der US-Markt. Der DAX dürfte es aufgrund seiner Schwäche dann doppelt abbekommen. Ein Test der 200-Tagelinie um 11.830 Zähler dürfte da ein erster Schritt sein.

Die Berichtssaison dürfte sich dem nicht entgegenstellen. Ohnehin überschreitet sie kommende Woche ihren Höhepunkt und läuft danach aus. Mit Siemens, Commerzbank, Infineon, der Telekom und anderen ist der DAX aber noch gut dabei. Vielleicht stützen ja noch gute Konjunkturdaten die Börsen, so wie der Einkaufsmanagerindex aus China am Montag oder aus den USA der Chicago-PMI. Allerdings hatte ja bereits die Reaktion auf den exzellenten Ifo-Index gezeigt, dass der Markt derartige Indikatoren mittlerweile ignoriert. Wichtiger dürften da schon die Inflationsdaten aus zahlreichen Ländern der EU werden, da sie den Trend der Anleihemärkte und damit auch der Bank-Aktien vorgeben. Dies gilt natürlich zum Wochenschluss auch für den US-Arbeitsmarktbericht.

