- Ein Hotelzimmer - zwölf Geschichten - Die neue HBO-Anthologieserie ab heute parallel zur US-Ausstrahlung in der Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand - Ab 21. September wahlweise auf Deutsch und im Original auf Sky Atlantic HD



Nach "Togetherness" und "Animals" präsentieren die Brüder Jay und Mark Duplass nun eine dritte Serie für HBO: "Room 104". Auf Sky ist die Anthologieserie in der Nacht vom 28. auf den 29. Juli parallel zur US-Ausstrahlung in der Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand verfügbar. Ab dem 21. September ist die genreübergreifende Serie immer donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen wahlweise auf Deutsch und Englisch auf Sky Atlantic HD zu sehen und steht auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand zur Verfügung



Über "Room 104":



Manchmal können die banalsten Ereignisse die interessantesten sein - wenn man einen genaueren Blick darauf wirft. In der zwölfteiligen Anthologieserie "Room 104" geht es um die Menschen und ihre individuellen Erlebnisse in eben diesem Zimmer eines typisch amerikanischen Motels. Jede einzelne Episode erzählt eine abgeschlossene, neue Geschichte und die Genres reichen von Komödie über Drama bis hin zu Crime und Horror: Ein Vater lässt seinen kleinen Sohn allein mit einer fremden Babysitterin im Zimmer; ein Pizzabote wird in fiese Spielchen eines Paares verwickelt; eine Frau sucht Erlösung und trifft sich mit einem spirituellen Führer; zwei mormonische Missionare testen ihren Glauben. Jede einzelne Geschichte birgt Überraschungen und entwickelt sich anders als der Zuschauer erwartet.



Die Brüder Mark und Jay Duplass entwickelten das Konzept zu "Room 104" exklusiv für HBO. Zuvor kreierten die beiden Filmemacher für den Sender bereits die Dramedyserie "Togetherness", in der Mark Duplass auch eine der Hauptrollen spielte sowie die Animationsserie "Animals". Diesmal gehört Jay Duplass zum Cast, sowie unter anderem James Van Der Beek ("Dawsons Creek"), Ross Partridge ("Stranger Things"), Amy Landecker ("Transparent") und Sarah Hay ("Flesh and Bone").



Facts:



Originaltitel: "Room 104", 1. Staffel, 12 Episoden, je ca. 30 Minuten, Anthologieserie, USA 2017. Regie: u.a. Anna Boden & Ryan Fleck, Patrick Bice, Marta Cunningham. Schöpfer: Mark Duplass, Jay Duplass. Ausführende Produzenten: Jay Duplass, Mark Duplass, Xan Aranda. Darsteller: Jay Duplass, Amy Landecker, Veronica Falcon, Hugo Armstrong, Adam Foster, Ellen Geer, Philip Baker Hall, Sarah Hay, Orlando Jones.



Ausstrahlungstermine:



In der Nacht vom 28. auf den 29. Juli parallel zur US-Ausstrahlung in der Englischen Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand. Ab 21.09.2017 immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky Atlantic HD.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf der Facebookseite www.facebook.com/DeineSkySerien.



Über Sky Deutschland:



Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.6.2017).



