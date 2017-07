Bad Marienberg - In Regionen mit wachsender Arbeitslosigkeit der Männer ist häusliche Gewalt gegen Frauen seltener, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Zu diesem überraschenden Ergebnis kommt eine Studie von Helmut Rainer, dem Leiter des ifo Zentrums für Arbeitsmarkt und Bevölkerungsökonomik, und anderen Autoren.

Den vollständigen Artikel lesen ...