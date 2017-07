Der mittlerweile in Deutschland ansässige Photovoltaik-Hersteller, der die Fabrik von dem insolventen Konkurrenten Sillia übernahm, berichtet über Aufträge mit insgesamt 20 Megawatt.Der in Deutschland angesiedelte Modulproduzent Recom hat gemeldet, dass seine französische Gesellschaft Recom-Sillia die Fertigung in der Fabrik in Lannion in der Bretagne wiederaufgenommen hat. Es gebe bereits eine Pipeline für neue Projekte mit insgesamt 20 Megawatt. Zwei Drittel der Kunden stammten von außerhalb Frankreichs. Bereits zuvor hatte Recom angekündigt, es wolle die Modulproduktionskapazität von derzeit ...

