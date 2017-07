Seagate Technology LLC ist einer der führenden Hersteller von Festplatten und hat seinen Geschäftssitz in der irischen Hauptstadt Dublin, die operative Hauptzentrale befindet sich in Cupertino, Kalifornien (USA). Das Unternehmen bietet interne und externe Speicherlösungen für Notebooks sowie Desktopcomputer. Der Schwerpunkt des Konzerns liegt jedoch in der Entwicklung und dem Vertrieb von Speichermedien für Unternehmen, die branchenunabhängig einsetzbar sein sollen.Wirft man einen Blick zurück in die Geschichte der industriellen Festplatten-Produktion, so begann diese im Jahr 1956. Bis zum heutigen Zeitpunkt haben sich 221 Firmen in der Herstellung von Festplatten versucht (Festplatten-Komponenten-Hersteller sind hierbei nicht mit inbegriffen), von diesen sind nur noch Seagate, Toshiba und Western Digital verblieben. Der Rest hat nicht überlebt, den Geschäftsbereich aufgegeben oder wurde von Mitbewerbern einfach aufgekauft.Eine kleine Besonderheit ist zudem,...

