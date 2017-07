Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Osram nach Zahlen von 63 auf 71 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Das schwächere Umsatzwachstum im dritten Geschäftsquartal sei auf Vorzieheffekte im Vorjahreszeitraum zurückzuführen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Freitag. Der Lichtspezialist habe nach wie vor viel Geld in der Kasse, was Spielraum für zusätzliches Wachstum biete./men/la Datum der Analyse: 28.07.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0149 2017-07-28/14:49

ISIN: DE000LED4000