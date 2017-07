Das Analysehaus S&P Global hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Das zweite Quartal des Gasekonzerns habe in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Freitag. In Abwägung der anstehenden Praxair-Fusion und einer schwachen Eigenkapitalrendite halte er an seinem Kursziel fest. Insgesamt blicke er weiter pessimistisch auf die kurzfristigen Perspektiven./tih/mis Datum der Analyse: 28.07.2017

AFA0152 2017-07-28/14:54

ISIN: DE0006483001