Sendetermin: Sonntag, 30. Juli 2017, um 18:00 Uhr bei RTL II



GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie testet exklusiv im deutschen Fernsehen den chinesischen Elektro-Sportler.



China schickt das derzeit extremste Elektro-Auto der Welt an den Start: den NIO EP 9 mit einem Megawatt Leistung - das entspricht irrwitzigen 1.360 PS! Etliche Rekorde auf diversen Rennstrecken hat der NIO schon gebrochen. Angetrieben wird er von vier je 250 kW starken E-Motoren. Laut Hersteller NextEV soll der EP 9 in unter drei Sekunden Tempo 100 erreichen. Spitze: 313 km/h. Stärker und extremer geht es in Sachen Elektro-Auto derzeit nicht. GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie darf exklusiv im deutschen TV den E-Supersportler testen. Wie fühlt sich der Mega-Stromer an - und wie fährt er?



Rocker Carlos sucht eine neue Ami-Kiste, denn sein Jeep Grand Cherokee ist durch, und bittet GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller um Hilfe. Er muss nicht nur ein neues Vehikel finden, sondern soll auch den alten Jeep gewinnbringend verkaufen. Carlos' Budget: magere 4.000 Euro - plus den Erlös für den alten Grand Cherokee. Sparsamer als das alte soll das neue US-Car auch noch sein - am besten ein Diesel oder ein Autogas-Umbau. Drei Kandidaten stehen schließlich zur Wahl. Ob Carlos' Traumwagen dabei ist?



Ein Event der Superlative: Die Techno Classica in Essen ist die weltweit besucherstärkste Messe für historische Fahrzeuge mit mehr als 2.500 Klassikern, Sammler- und Liebhaberfahrzeugen, Youngtimern - und natürlich Ersatzteilen. Auf 1.250 Ständen kaufen und verkaufen Autoliebhaber aus 30 Nationen ihre Schätze: vom Scheinwerfer für 50 Euro bis hin zum Oldtimer für 2 bis 3 Millionen. GRIP begleitet Käufer und Verkäufer zwei Tage lang.



Was auf Russlands Straßen abgeht, verdient oft nur eine Bezeichnung: verrückt. Nachts rasen PS-Freaks auf öffentlichen Straßen um die Wette. Wer im Weg steht, hat Pech gehabt. Blechschäden gehören zum guten Ton. Sogar Todesfälle scheinen die Möchtegern-Rennfahrer nicht abzuschrecken. Alkohol am Steuer? Normal. Streit an der roten Ampel? Kein Problem, die Knarre liegt im Handschuhfach. GRIP zeigt die krassesten Stories aus dem wilden Osten.



GRIP beantwortet die Fragen der Facebook-Community zum neuen Audi RS3. Im Oman checkt Testfahrerin Cyndie Allemann den neuen Kompakt-Überflieger mit seinem klangstarken Fünfzylinder und 400 PS - von den Drifttalenten des Audis über den Verbrauch bis hin zur Alltagstauglichkeit.



"GRIP - Das Motormagazin" am 30. Juli 2017 um 18:00 Uhr bei RTL II



