Zürich - Trotz positiver Konjunktursignale lässt ein Anstieg der Anlagerenditen weiter auf sich warten. Die Schweizer Investoren mussten ihre Renditeerwartungen im ersten Halbjahr 2017 gar nochmals senken. Dies zeigt sich sowohl an den mittleren Anfangsrenditen der beobachteten Transaktionen als auch an den Spitzenrenditen bester Lagen und Objekte, wie Wüest Partner im Sommer-Update des "Immo-Monitoring 2017" schreibt.

Gleichzeitig waren die Nachfrageimpulse auf dem Nutzermarkt nochmals schwächer - vor allem bei den Wohnungen. Im ersten Halbjahr 2017 ist der kumulierte Zuwanderungssaldo um 11.9 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode zurückgegangen. Vor allem der Saldo von den europäischen Kernländern (EU-17) liegt auf einem tieferen Niveau. Wüest Partner geht davon aus, dass heuer das relative Bevölkerungswachstum das erste Mal seit einer Dekade unter der 1-Prozent-Grenze zu liegen kommen wird.

Aktuelle Trends im Schweizer Immobilienmarkt:

Mietwohnungen: In diesem Jahr wird voraussichtlich eine Gesamtzahl von über 51'000 neu erstellten Wohneinheiten auf den Markt kommen (Wohneigentum und Mietobjekte). Dieses neue Angebot trifft auf eine gedrosselte Zusatznachfrage aufgrund des rückläufigen Bevölkerungswachstums. Unter der Annahme, dass die Nachfrage nach Wohneigentum in etwa dessen Neubauproduktion entspricht, wird unter dem Strich eine Überproduktion von 9000 Mietwohnungen in diesem Jahr erwartet. Damit dürften die Leerstände weiter steigen, das derzeit stagnierende Angebot wieder anwachsen und die Mieten der inserierten Wohnungen sinken.

Wohneigentum:

