Die Hip-Hop-Gruppe 187 Strassenbande liegt mit ihrem Album "Sampler 4" weiter an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Das Album "One More Light" von Linkin Park klettert nach dem Tod von Sänger Chester Bennington von Platz 63 auf Rang zwei. Azad kommt mit "NXTLVL" auf den dritten Platz. An der Spitze der Single-Charts steht weiterhin der Song "Despacito" von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee.

Es folgen die 187 Strassenbande mit "Millionär" und Imagine Dragons mit "Thunder". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.