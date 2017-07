Düsseldorf - Obwohl mit Frankreich, Spanien und Deutschland in der kommenden Woche nur drei Staaten am Kapitalmarkt auftreten, kommt ein Emissionsvolumen von rund 17 Mrd. EUR zusammen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dem stünden Rückzahlungen in Höhe von 42 Mrd. EUR gegenüber. Die deutsche Finanzagentur werde gleich zweimal aktiv und stocke am Dienstag die im Juni 2019 fällige Bundesschatzanweisung um 4 Mrd. EUR auf. Einen Tag später erhöhe sie den Umlauf der aktuellen 10-jährigen Bundesanleihe um 3 Mrd. EUR. Am Donnerstag würden sich Frankreich und Spanien die Ehre geben. Frankreich stocke drei lange OATs mit Fälligkeiten in den Jahren 2025, 2027 und 2048 um zusammen 5,5 bis 6,5 Mrd. EUR auf. Spanien gebe die betroffenen Anleihen am heutigen Freitagnachmittag bekannt. Das Zielvolumen folge am Montag.

Den vollständigen Artikel lesen ...