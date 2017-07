Düsseldorf - Seitens der Notenbanken stehen in der kommenden Woche Entscheidungen in Großbritannien und Australien an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Besonders in Großbritannien dürfte genau geschaut werden, wie das Abstimmungsverhältnis der votierenden Mitglieder ausfalle. Zuletzt sei hier das Dilemma für die Währungshüter zunehmend deutlich geworden: Die Inflation sei relativ hoch gewesen, die Arbeitslosenquote dagegen auf dem Rückzug und das Wachstumsbild sei eher schwach. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich erneut zwei der derzeit acht stimmberechtigten Mitglieder für eine sofortige Zinserhöhung aussprechen würden. Damit bleibe der Leitzins wohl bei unveränderten 0,25%. Auch in Australien dürfte die Notenbank die Hände stillhalten und den Leitzins bei 1,50% belassen. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt rechnen aber damit, dass der geldpolitische Straffungszyklus hier vor dem Hintergrund der zunehmenden Dynamik der konjunkturellen Erholung im 1. Quartal 2018 losgetreten werden dürfte. (28.07.2017/alc/a/a)

