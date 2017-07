Von Jeffrey Sparshott und Eric Morath

WASHINGTON (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum in den USA hat sich im zweiten Quartal 2017 in etwa wie erwartet verstärkt. Wie das Bureau of Economic Analyses (Bea) in erster Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal mit einer aufs Jahr hochgerechneten Rate von 2,6 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Wachstum von 2,7 Prozent prognostiziert. Im Vorquartal war die Wirtschaft um revidiert 1,2 (vorläufig: 1,4) Prozent gewachsen. Der BIP-Preisindex (BIP-Deflator) stieg mit einer Jahresrate von 1,0 (2,0) Prozent. Erwartet worden war eine Rate von 1,4 Prozent.

Die privaten Konsumausgaben stiegen um 2,8 (1,9) Prozent und die Anlageinvestitionen (ohne Wohnungsbau) zogen um 5,2 (7,2) Prozent an. Der Außenhandel lieferte einen Wachstumsbeitrag von 0,18 Prozentpunkten, während die Lagerveränderungen das Wachstum um 0,02 Punkte minderten. Die Wohnbauinvestitionen fielen um 6,8 Prozent. Das war der deutlichste Rückgang seit 2010.

