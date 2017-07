Der Grünen Politiker Hans-Christian Ströbele geht demnächst in den Ruhestand: Nach der Bundestagswahl werde er jedoch "nicht im Sessel sitzen und Zigarre qualmen", sagte Ströbele im HR1-"Talk". "Ich werde mich weiterhin politisch engagieren."

In seinem Bundestagsbüro räume er bereits aus. "Ich ordne jetzt meine rund 600 Akten, nehme einen Großteil mit in mein Anwaltsbüro und werde zu bestimmten historischen Entwicklungen und Ereignissen aufschreiben, wie es wirklich war." Ströbeles Markenzeichen ist ein roter Schal: "Ich habe fast immer noch ein Dutzend rote Schals in unterschiedlichem Rot, und einige sind auch schon von Motten befallen", sagte er. Ein Mangel an Schals herrsche aufgrund des Mottenbefalls allerdings nicht, denn er bekomme immer wieder neue geschenkt.

"Ich habe auch grüne Schals geschenkt bekommen, die trage ich aber nicht, weil das Rot ja Symbol geworden ist."