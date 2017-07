Die Diesel-Debatte hat erkennbar an Brisanz gewonnen. Autobauer und Politik stehen unter Druck, Antworten zu geben. Doch ein top-besetztes Spitzentreffen in Berlin findet ohne Beteiligung des Kanzleramts statt.

Das Ganze grenzt an ein Verwirrspiel. Noch vor 11 Tagen war das Bundesverkehrsministerium nicht in der Lage, die Teilnehmer an dem Diesel-Gipfel am 2. August zu benennen. Es gebe "noch keine Teilnehmerliste", räumte eine Sprecherin vom Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) seinerzeit in der Bundespressekonferenz ein. Fest stehe nur, dass das Verkehrs- und das Umweltministerium sowie das Kanzleramt dabei sein würden.

Das wiederum hörte der überraschte Regierungssprecher Steffen Seibert offenbar zum ersten Mal. Er erfahre jetzt, dass das Kanzleramt dabei sei, sagte er. Aber er verspreche, herauszufinden, auf welcher Ebene dies geschehe. Auf die Frage, ob sie, die Dobrindt-Sprecherin, helfen könne, sagte sie: "Ich kann da nicht helfen." Kurze Zeit später schob sie dann nach, dass ihre Kollegen sie gerade informiert hätten, dass die Teilnehmerliste für das "Nationale Forum Diesel" noch nicht feststehe. "Ob das Bundeskanzleramt daran teilnehmen wird, können wir also noch nicht sagen", so die Sprecherin.

Auf einer Liste, die das Dobrindt-Ressort in dieser Woche erstellt hat, wird das Kanzleramt nicht mehr erwähnt. Dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht teilnimmt, bestätigte dann auch die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer, am Mittwoch in der Bundespressekonferenz. Auf eine entsprechende Frage antwortete sie: "Ziel des Forums ist es, die Diskussion über die Optimierung von Dieselfahrzeugen zu bündeln und bundesweite Maßnahmen zur Reduzierung der Schadstoffemissionen bei Diesel-Pkws zu vereinbaren. Darüber wird die Kanzlerin ...

