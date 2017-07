ROUNDUP 2: Adidas gibt kräftig Gas - Prognose angehoben

HERZOGENAURACH - Der Sportartikelhersteller Adidas macht im Rennen um die Sportartikelkrone ordentlich Dampf. Nachdem Rivale Nike Ende Juni starke Quartalszahlen vorgelegt und Franken-Nachbar Puma vergangene Woche ebenfalls positiv überrascht hatte, hielt auch die weltweite Nummer zwei nicht mit guten Nachrichten hinterm Berg. Am Donnerstagabend und damit eine Woche vor der offiziellen Veröffentlichung der Halbjahresbilanz, hob Adidas seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr an und meldete zugleich besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen.

ROUNDUP: Linde profitiert von guten Geschäften in Europa und Asien

MÜNCHEN - Der vor der Fusion mit Praxair stehende Linde-Konzern hat im ersten Halbjahr von besser laufenden Geschäften in Europa und Asien profitiert. Zudem entwickelte sich die Sparte Anlagenbau etwas besser. Allerdings bekam Linde den Preisdruck im Gesundheitswesen in den USA zu spüren. Der Umsatz kletterte in den ersten sechs Monaten auch dank günstiger Währungseffekte um 4,7 Prozent auf 8,65 Milliarden Euro, wie die im Dax notierte Gesellschaft am Freitag in München mitteilte. Damit traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen der Analysten.

ROUNDUP/Presse: Bosch könnte Teil des mutmaßlichen Auto-Kartells gewesen sein

STUTTGART - Auch der Zulieferer Bosch soll sich Medienberichten zufolge an mutmaßlich illegalen Absprachen deutscher Autokonzerne beteiligt haben. Laut "Spiegel" taucht der Name des Konzerns in einem Schriftsatz an das Bundeskartellamt auf, in dem Volkswagen Fälle von möglichen Wettbewerbsverstößen dokumentiert. Er soll den Autobauern geholfen haben, eine "Dosierstrategie" für die Abgasreinigung bei Diesel-Fahrzeugen zu entwickeln.

ROUNDUP: Gericht sieht keine Alternative zu Fahrverbot für ältere Dieselautos

STUTTGART - Besitzer älterer Dieselwagen müssen nach einer Entscheidung des Stuttgarter Verwaltungsgerichts weiter mit Fahrverboten rechnen. Das Land Baden-Württemberg dürfte kaum um die unpopuläre Maßnahme bereits ab Anfang 2018 herumkommen. Die Aktienkurse von Daimler , Volkswagen und BMW gingen am Freitag auf Talfahrt.

ROUNDUP: Spanische Großbanken BBVA und Santander verdienen glänzend

MADRID - Die beiden spanischen Großbanken BBVA und Santander können sich weiter auf ihr starkes Geschäft in Latein- und Südamerika verlassen. Unter anderem deshalb verdienten beiden Banken im ersten Halbjahr Milliarden. Zudem profitierten sie von der Erholung der Wirtschaft in ihrem Heimatland und guten Geschäften in anderen Ländern der Welt wie der Türkei oder den Vereinigten Staaten.

ROUNDUP: UBS und Credit Suisse profitieren von Vermögensverwaltung

ZÜRICH - Die Vermögensverwaltung für Wohlhabende hat die beiden Schweizer Großbanken UBS und Credit Suisse über die Flaute an den Kapitalmärkten hinweggerettet. Beide Häuser konnten ihren Gewinn steigern - wenn auch auf deutlich unterschiedlichem Niveau. Die UBS verdiente fast vier Mal so viel wie die Credit Suisse, die noch mitten im Umbau steckt.

ROUNDUP: Rückzug aus Afrika reißt Loch bei Barclays

LONDON - Die britische Großbank Barclays ist im zweiten Quartal wegen des Ausstiegs aus dem Afrika-Geschäft tief in die roten Zahlen gerutscht. Zudem belastete wieder einmal der alte Skandal um den Verkauf unnützer Kreditausfallversicherungen auf dem Heimatmarkt das Ergebnis. Dennoch frohlockte Bankchef James Staley am Freitag - er sieht die Bank am Wendepunkt.

ROUNDUP: MTU hebt Prognose nach starkem Halbjahr an

MÜNCHEN - Der Triebwerksbauer MTU blickt nach einer starken ersten Jahreshälfte zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Rückenwind kommt von einer starken Nachfrage aus der zivilen Luftfahrt. Vor allem in der Instandhaltung brummt das Geschäft. "Die Stimmung in der Branche ist gut", sagte Vorstandschef Reiner Winkler am Freitag bei Vorlage der Halbjahresbilanz und hob seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr an. Der Konzernumsatz dürfte 2017 auf rund 5,3 Milliarden Euro steigen. Bislang hatte MTU mit 5,1 bis 5,2 Milliarden Euro gerechnet.

ROUNDUP: Wacker Chemie erhöht nach robustem Halbjahr Ergebnis-Prognose

MÜNCHEN - Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie hat auch im zweiten Quartal von einer robusten Nachfrage im Chemiegeschäft profitiert und die Ergebnis-Prognose erhöht. Das operative Ergebnis (Ebitda) dürfte nun im laufenden Jahr auf bereinigter Basis bei 900 bis 935 Millionen Euro liegen, teilte der MDax -Konzern am Freitag mit. Das entspreche am oberen Ende dem bereinigten operativen Ergebnis des Vorjahres. Bisher war ein Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet worden. Grund für die Anhebung sei neben dem gut laufenden Chemiegeschäft ein wohl höher als erwartetes Beteiligungsergebnis des Waferherstellers Siltronic .

Softwarehersteller Nemetschek bleibt beim Ergebnisausblick vorsichtig

MÜNCHEN - Der Bausoftwarehersteller Nemetschek wächst weiter kräftig. Für das laufende Jahr bleibt es nach einem niedrigeren Anstieg des operativen Ergebnisses aber beim Jahresausblick, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Freitag mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte im zweiten Quartal um 3,1 Prozent auf 25,3 Millionen Euro zu, nachdem es zu Jahresbeginn deutlich schneller gewachsen war. Ziel sei es, trotz hoher Investitionen und niedriger Margen bei den schnell wachsenden Zukäufen die Ertragskraft aus dem Vorjahr zu halten, hieß es. Angepeilt sind damit weiter 100 bis 103 Millionen Euro operatives Ergebnis 2017 - Analysten rechneten vor den Zahlen zum zweiten Quartal mit mehr. Unter dem Strich stieg der Gewinn auf 13,5 Millionen Euro.

ROUNDUP: Neuer Schwung bei Air France-KLM - Unsicherheit lässt Aktie schwanken

PARIS - Es weht ein frischer Wind bei der zuletzt durch Terrorangst gebeutelten Fluggesellschaft Air France-KLM . Positive Geschäftszahlen und neue Bündnispartner lassen das Unternehmen mit neuer Zuversicht in die Zukunft blicken - und Aktionäre bei den Papieren zugreifen. Zumindest anfangs. Nach einem Kurssprung von rund 2,3 Prozent drehte die Aktie zeitweise ins Minus und lag am späten Vormittag wieder mit 0,16 Prozent im Plus. Trotz der guten Entwicklung wies das Management erneut auf die bestehenden Risiken für die Luftfahrtbranche hin.

Merck & Co zehrt weiterhin von Krebsmittel - Umsatzprognose leicht angehoben

KENILWORTH - Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat im zweiten Quartal etwas mehr Umsatz gemacht als von Analysten erwartet. Die Erlöse stiegen konzernweit um 1 Prozent auf 9,9 Milliarden US-Dollar, wie Merck am Freitag in Kenilworth im US-Bundesstaat New Jersey mitteilte. Besonders gut liefern wieder die Geschäfte mit dem Krebsmittel Keytruda, mit dem Merck fast 900 Millionen Dollar einnahm. Experten hatten hier mit deutlich weniger gerechnet.

ROUNDUP: US-Ölriese Exxon Mobil verdoppelt Gewinn

IRVING - Der Anstieg der Ölpreise hat Exxon Mobil im zweiten Quartal einen kräftigen Gewinnsprung beschert. Verglichen mit dem Vorjahreswert verdoppelte sich der Überschuss nahezu auf 3,4 Milliarden Dollar (2,9 Mrd Euro), wie der texanische Ölkonzern am Freitag mitteilte. Vorstandschef Darren Woods sprach von "soliden Ergebnissen", die von höheren Rohstoffpreisen getrieben worden seien.

Weitere Meldungen -Bahn beginnt mit ICE-Probebetrieb auf Strecke Berlin-München -Siltronic steigert Gewinn deutlich - Erhöhte Prognose bekräftigt -American Airlines verdient deutlich weniger - Höhere Kosten belasten -Delta und China Eastern steigen bei Air France-KLM ein -Nach Stuttgarter Diesel-Urteil will München Schritte prüfen -Caracas abgekoppelt: Zehnte Airline stellt Venezuela-Flüge ein -Stahlkonzern Salzgitter hebt nach gutem Halbjahr Jahresprognose an -Enel mit schlechterem Ergebnis in erster Jahreshälfte -Kering wächst dank Gucci und Puma -Nächste Lieferung: Unternehmer bereitet Kühe für Katar vor -ROUNDUP: Intel verdoppelt Gewinn - Jahresziele angehoben -Vor Luxottica-Fusion: Essilor muss bei Wachstumsprognose zurückrudern -Vivendi-Chef führt vorübergehend auch Telecom Italia -Messkonzern Ista nach China verkauft: 'Langfristiges Engagement' -Bombardier macht Fortschritte im Zuggeschäft -L'Oreal wächst nicht so stark wie erhofft -Alno-Partner stellt vorsorglich Insolvenzantrag -Saint-Gobain schließt Halbjahr weniger erfolgreich als erwartet ab -Deutsche TV-Sender und Netzfirmen schmieden Datenallianz -Starbucks stampft Teavana-Filialen ein - 3300 Jobs betroffen -British-Airways-Mutter IAG erwartet mehr Gewinn -ROUNDUP: Amazon überrascht mit Gewinneinbruch - Umsatz steigt aber kräftig -Porsche steigt mit Werksteam in Formel E ein -Umwelthilfe: Stuttgarter Diesel-Urteil gut für alle Großstädte -Air Liquide dank Airgas-Zukauf mit Umsatzsprung -Chinas Suchmaschinengigant: Baidu verdient deutlich besser -Versicherer beobachten immer kürzere Abstände zwischen Unwettern -Dobrindt setzt weiter auf Diesel-Nachbesserungen der Hersteller -ROUNDUP: Renault-Gewinn springt hoch - Aber Warnung vor hohem Preisdruck -Barclays Bank schickt versehentlich Kundennamen an Deutsche Finanzagentur -Hendricks: Hersteller müssen Diesel-Fahrverbote selbst verhindern -Weiter Arbeitsniederlegungen im NRW-Einzelhandel -'FAZ': Schnelles Internetsurfen in Flugzeugen bald Standard -IT-Vermieter Grenke steigert Gewinn dank gutem Neugeschäft -Urteil im Deutsche-Telekom-Prozess: Bewährungsstrafe für 29-jährigen Hacker -Italienischer Ölkonzern Eni übertrifft Gewinn-Erwartungen -ROUNDUP: Deutsche Brauer auf Durststrecke - Bierabsatz geht zurück -Ergebnis von Energieversorger Engie stagniert im ersten Halbjahr -Autoexperte erwartet nach Urteil gravierende Folgen für Dieselfahrer -Exxon Mobil kann Gewinn fast verdoppeln -Illegale Software bislang ohne Auswirkung auf Leipziger Porsche-Produktion -Probleme im Atomgeschäft bremsen Ergebnis von Versorger EDF aus -Vinci dank Flughafen- und Autobahngeschäft mit deutlich mehr Gewinn -Luftfahrt- und Rüstungskonzern Safran kommt vor Zodiac-Übernahme kaum voran

