Original-Research: PHARMING - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PHARMING Unternehmen: PHARMING ISIN: NL0010391025 Anlass der Studie: Q2 2017 results Empfehlung: BUY seit: 28.07.2017 Kursziel: 1,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 1.40 to EUR 1.30. Abstract: Q2/17 sales at EUR15.2m were slightly below the Q1/17 figure of EUR15.5m and below our forecast of EUR16.8m. We had expected higher sequential momentum in Q2/17 despite headwinds from the weakening dollar and client destocking following inventory build in Q1/17. However, sequential sales growth should resume during the second half helped by the recently completed expansion of the US commercialisation team and Ruconest's excellent safety and efficacy characteristics. Nevertheless, we have reduced our full year forecasts to reflect a weaker second quarter than we had expected. We have also lowered our price target from EUR1.40 to EUR1.30 but retain our Buy recommendation. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 1,40 auf EUR 1,30. Zusammenfassung: Im Q2/17 lag der Umsatz mit EUR15,2 Mio. knapp unterhalb der Q1/17-Zahl von EUR15,5 Mio. und unterhalb unserer Prognose von EUR16,8 Mio. Wir hatten für Q2/17 trotz des Widerstandes vom schwächeren US Dollar, sowie eines Kundeninventarabbaus infolge eines entsprechenden Aufbaus im Q1/17, mit höherem Momentum beim Umsatz gerechnet. Dennoch dürfte das Umsatzwachstum aufgrund der jüngst abgeschlossenen Expansion des US-Vertriebsteams und der exzellenten Sicherheits- und Wirksamkeitscharakteristika von Ruconest im zweiten Halbjahr zurückkehren. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Gesamtjahresprognosen reduziert, um das schwächer als von uns erwartete zweite Quartal widerzuspiegeln. Wir haben unser Kursziel von EUR1,40 auf EUR1,30 herabgesetzt, aber behalten unsere Kaufempfehlung bei. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15447.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

