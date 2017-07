Hamburg (ots) -



Erst in seinen 40ern konnte er den musikalischen Durchbruch feiern, dafür aber umso gewaltiger: Längst hat sich Stefan Gwildis (58) einen festen Platz in der deutschen Musikszene erobert, verzaubert sein Publikum mit charmantem deutschen Soul. Zum 200. Geburtstag von Theodor Storm veröffentlicht der Hamburger jetzt das Hörbuch "Stefan Gwildis liest Storm: Der Schimmelreiter" - und tourt damit durch Deutschland.



Im exklusiven FÜR SIE-Interview erzählt Stefan Gwildis u.a., warum er neue Wege geht und ein Hörbuch veröffentlicht hat: "Ich hatte schon immer großen Spaß an Lesungen und dachte: ,Probier es aus, Stefan!' Einfach machen. Das war stets mein Motto. Ich bin ein völlig Ungelernter. Wenn ich zum Arbeitsamt gehen müsste, dann wäre ich schwer vermittelbar." Im Laufe des Interviews thematisiert er auch, wie wichtig es heutzutage sei, eine Haltung zu haben, zu seinen Aussagen zu stehen, und kommt auf die deutsche Kanzlerin zu sprechen: "Die würde ich gerne mal zum Gespräch treffen. Ich fand einen Moment von ihr unheimlich wichtig und gut - als sie die Flüchtlinge willkommen geheißen hat. Zu sagen ,Kommt erst mal her, wir trinken einen Tee und dann schauen wir weiter', war mutig und sehr menschlich. Sie ist eine starke Persönlichkeit."



Auf die Frage, wozu er selbst denn stehe, antwortet er: "Zum Beispiel zu Entscheidungen. Als meine erste Ehe scheiterte, war für mich das Schwerste, sich das Scheitern einzugestehen. Festzustellen: Das, was uns verband, ist nicht mehr da, der Plan haut nicht hin, tut weh. Aber man muss dazu stehen."



