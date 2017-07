Mainz (ots) - Sonntag, 30. Juli 2017, 19.10 Uhr



Berlin direkt - Sommerinterview Horst Seehofer, CSU-Vorsitzender



"Berlin direkt" setzt auch im Bundestagswahljahr seine traditionelle Reihe der Sommerinterviews fort. Thomas Walde spricht heute mit Horst Seehofer, dem Vorsitzenden der CSU. Schwerpunkt des Gesprächs sind zum einen die Skandale um die deutsche Autoindustrie und zum anderen der "Bayernplan" der CSU, mit dem sich die Partei deutlich von der Schwesterpartei CDU absetzen möchte.



Während der parlamentarischen Sommerpause - und mitten im Wahlsommer - interviewen die Moderatoren von "Berlin direkt", Bettina Schausten und Thomas Walde, die Spitzen der deutschen Politik. Bis zum 27. August geht es durchgehend jeweils sonntags auf dem Sendeplatz von "Berlin direkt" weiter mit den Spitzenkandidaten oder Parteivorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien. Am 6. August trifft Bettina Schausten den Spitzenkandidaten der Grünen, Parteichef Cem Özdemir zum Gespräch. Der SPD-Chef und Kanzlerkandidat, Martin Schulz, ist am 13. August Gast bei Thomas Walde. Am 20. August ist Sahra Wagenknecht, Spitzenkandidatin und Fraktionschefin der LINKE, im Gespräch mit Thomas Walde. Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten trifft am 27. August die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die "Berlin direkt"-Sommerinterviews sind seit knapp 30 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Sommerprogramms. Das erste wurde 1988 im Rahmen der Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt.







Sonntag, 30. Juli 2017, 0.20 Uhr



Peter Hahne



Thema: Autoindustrie am Abgrund - Absprachen, Abzocke, Abgasskandal



Gäste: Cerstin Gammelin, Süddeutsche Zeitung Klaus Müller, Verbraucherschützer







Montag, 31. Juli 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Lana Cooper. Schauspielerin



Flugangst überwinden - Spezielle Kurse können helfen Helfen bei Badeunfällen - Was tun, bevor die Retter kommen? Bröckelnder Zahnschmelz - Mineralmangel ist oft die Ursache







Montag, 31. Juli 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Risse in Staufen - Probleme mit Geothermie Expedition Deutschland: Quedlinburg - Der Buchhändler mit dem Kontrabass Der König der Seerosen - Leidenschaft in allen Farben







Montag, 31. Juli 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Norbert Lehmann



Aufstand in Venezuela - Präsident Maduro will neue Verfassung Waldbrände an der Côte d'Azur - Die Ruhe vor dem nächsten "Sturm"? Lebensmittel-Lieferdienste im Test - Stimmen Qualität und Frische? Gast im Studio: Prof. Peter Berthold - Ornithologe kämpft gegen Artensterben







Montag, 31. Juli 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Retten und Helfen rund um die Uhr - Sanitäter auf dem Hamburger Dom







Montag, 31. Juli 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Ralf Bauer kocht ayurvedisch - Kulinarisches in München Porträt Hanna Binke - Hauptdarstellerin in "Ostwind" William und Catherine in Belgien - Gedenkfeier zur Flandernschlacht







Montag, 31. Juli 2017, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Sarah Tacke



WISO-Tipp: Den Rentenbescheid prüfen - So finden Sie Fehler Sie soll der Lohn für ein langes Arbeitsleben sein; die Möglichkeit, im Alter gut leben zu können, ohne weiterhin arbeiten zu müssen: die gesetzliche Rente. Wenige Monate, bevor das Arbeitsleben endet, beantragen Arbeitnehmer die Rente und erhalten ihren individuellen Rentenbescheid von ihrem Rentenversicherungsträger. Der Bescheid enthält das Datum des Rentenbeginns, die Höhe der Brutto-Rente - und die Daten, die der Berechnung dieses Betrags zugrunde gelegt wurden. Doch was viele nicht wissen: Nicht jeder dieser Rentenbescheide ist richtig. Das heißt: Vielen Arbeitnehmern stehen eigentlich höhere Bezüge zu.



Die Rentenberechnung ist komplex. Diverse Faktoren wirken sich auf die Höhe der individuellen Rente aus. Je kleinteiliger die jeweilige Arbeitsbiografie ist, zum Beispiel aufgrund von häufigen Arbeitgeberwechseln, desto eher entstehen Fehler. Daher gilt es, den Rentenbescheid gründlich zu prüfen oder von Experten prüfen zu lassen. Worauf es dabei zu achten gilt, was die häufigsten Fehlerquellen sind und wer bei der Überprüfung des Rentenbescheids helfen kann, zeigt der WISO-Tipp.



