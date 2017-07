Bonn (ots) - Korrektur!



Schweizer Hanf-Zigaretten in Deutschland illegal Zoll rät dringend von der Einfuhr ab!



Der Zoll rät auch weiterhin dringend von der Einfuhr von Hanf-Zigaretten ab, allerdings ist uns im folgenden Satz ein Fehler unterlaufen:



"...Die Kleinverkaufspackung mit je 20 Zigaretten werden in verschiedenen Verkaufsverpackungen (grün, gelb und rot) sowie als Drehtabak angeboten....



Nicht



"Sämtliche Sorten enthalten THC und sind damit in Deutschland ohne behördliche Genehmigung einfuhrverboten.", sondern



Richtigstellung:



"Die Sorte in der grünen Umverpackung enthält THC und ist damit in Deutschland ohne behördliche Genehmigung einfuhrverboten"



