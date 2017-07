Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Geneal - Endlich Ahnung von den Ahnen". Das verspricht die ZDF-"drehscheibe" und begibt sich in der Sendewoche von Montag, 7., bis Freitag, 11. August 2017, jeweils 12.10 Uhr, auf Spurensuche im Westerwald: Moderator Tim Niedernolte gräbt mit "drehscheibe"-Zuschauern echte Familienschätze aus.



Wer sich für seine Ahnen interessiert, kommt meist mit den Nachforschungen nicht weiter zurück als bis zu den Urgroßeltern. Wer waren die Vorfahren, wie sieht der Familien-Stammbaum aus, und welche Ahnengeschichte hat sich als prägend erwiesen? Damit der Brückenschlag zwischen Vergangenheit und Gegenwart gelingt, unterstützen führende Genealogen die Recherche und geben Einblick in ihre Trickkiste.



In der Woche vom 7. bis zum 11. August ist die "drehscheibe" unterwegs im Westerwald:



Montag, 7. August 2017, 12.10 Uhr: Bäckertradition aus Westerburg - Familie Seekatz Dienstag, 8. August 2017, 12.10 Uhr: Die Kannenbäcker-Tonfabrikation - Familie Spang aus Ransbach-Baumbach Mittwoch, 9. August 2017, 12.10 Uhr: Erzabbau und die Belgier - Familie Marnett Donnerstag, 10. August 2017, 12.10 Uhr: Stammt der amerikanische Milliardär Rockefeller aus dem Westerwald? - Familie Rockenfeller, Neuwied Freitag, 11. August 2017, 12.10 Uhr: Die Region Westerwald und ihre geschichtliche Bedeutung - Ahnenforscher Markus Weidenbach



http://drehscheibe.zdf.de



http://zdf.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121