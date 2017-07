Zinsen für Tagesgeld sind im Durchschnitt so niedrig wie nie zuvor. Sparer sollten dort also nur ihren Notgroschen parken. Dennoch lohnt es zu vergleichen - auch im Zinstief gibt es erkennbare Unterschiede zwischen den Anbietern.

Die Deutschen legen ständig Geld beiseite, sehr gern in bar oder auf Konten: ihr Geldvermögen ist zuletzt sekündlich um rund 10.815 Euro gestiegen. Gut 15 Prozent davon, 1.698 Euro, kamen in bar und auf Konten hinzu. In 1-Euro-Münzen würden damit sekündlich fast 13 Kilogramm in ein Sparschwein fallen, wie das Finanzportal "Tagesgeldvergleich.net" auf der Grundlage von Zahlen der Deutschen Bundesbank für das erste Quartal 2017 ausrechnete. Insgesamt horten die privaten Haushalte demnach 2,2 Billionen Euro in bar und auf Konten, das sind gut 39 Prozent ihres Geldvermögens, das insgesamt rund 5,6 Billionen Euro beträgt.

Und das, obwohl das Sparen auf Konten immer unattraktiver geworden ist: Die Zinsen für das täglich verfügbare Tagesgeld sind im Durchschnitt auf rekordtiefe 0,15 Prozent im Jahr gesunken, wie der Frankfurter Dienstleister FMH Finanzberatung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...