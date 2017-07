Einstellung Aufnahme



ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA5839351015 Medallion Resources Ltd. 28.07.2017 CA5839352005 Medallion Resources Ltd. 31.07.2017 Tausch 4:1

PTS3P0AM0017 Sonae Industria - Sociedade Gestora de Participacoes Sociais S.A 28.07.2017 PTS3P0AM0025 Sonae Industria - Sociedade Gestora de Participacoes Sociais S.A 31.07.2017 Tausch 250:1