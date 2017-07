Leipzig (ots) - Interessierte können am Dokumentarfilm-Wettbewerb "Top of the Docs" noch teilnehmen: Die Einreichfrist für Top of the Docs 2017 wurde auf den 18. August 2017 verlängert. Produzenten und Autoren können bis dahin ihre Konzepte und Ideen für ein neues spannendes Projekt zum Thema: "Absolut sicher, grenzenlos frei?" einreichen.



"Wir wünschen uns einen Film, der herausragt durch tiefgründige Recherche, exklusive Zugänge und eine außergewöhnliche, neuartige und kreative Machart", heißt es in der Ausschreibung.



Zum sechsten Mal lädt die ARD zum Dokumentarfilm-Wettbewerb, bei dem ein innovatives dokumentarisches Highlight für einen Sendeplatz im Ersten gesucht wird. Die fünf Projekte, die in die engere Wahl kommen, werden beim 60. Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm am 1. November 2017 in einer öffentlichen Präsentation von den Einreichenden vorgestellt. Der Gewinner selbst wird während der ARD-Veranstaltung "Top of the Docs" bei der Berlinale 2018 bekanntgegeben.



Nähere Informationen und das Einreichformular sind unter www.top-of-the-docs.de zu finden.



OTS: ARD Radio & TV newsroom: http://www.presseportal.de/nr/29876 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_29876.rss2



Pressekontakt: Birthe Gogarten ARD-Presseteam Tel. 0341/300-6342 Birthe.Gogarten@mdr.de