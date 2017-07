Brüssel - Gute Nachrichten für die Schweizer Exportwirtschaft: Die Schweiz und die EU haben das Abkommen über gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen (MRA) aktualisiert, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) am Freitag mit. Die Anpassung des MRA war lange Zeit durch die EU blockiert worden.

Bundesrat Johann Schneider-Ammann gab sich äusserst erfreut über die neuste Entwicklung: "Zahlreiche Schweizer Unternehmen haben auf diesen Entscheid gewartet, denn mit dem aktualisierten Abkommen sparen sie Kosten und verbessern folglich ihre Wettbewerbsfähigkeit", lässt sich der Wirtschaftsminister in einem Communiqué zitieren. Er sei deshalb "sehr erfreut darüber, dass es jetzt gelungen ist, das Abkommen über die technischen Handelshemmnisse mit der EU zu aktualisieren."

Der Entscheid zwischen der Schweiz und der EU fiel laut SECO am 27. Juli im so genannten "Gemischten Ausschuss". Insgesamt wurde das Ankommen in sieben Bereichen revidiert. Dazu gehören unter anderem Druckgeräte, Funkanlagen und Telekommunikationsendgeräte, elektrische Geräte, Messgeräte sowie Aufzüge. Die beschlossenen Änderungen treten noch am Freitag in Kraft.

