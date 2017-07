Die Stimmung in der Autobranche könnte schlechter nicht sein. Zuerst der Diesel-Skandal von VW und jetzt noch die Diskussion um ein mögliches Kartell von VW, BMW und Daimler. Die Aktien wurden in den letzten Tagen abgestraft. Dass die Q2-Zahlen von VW in Ordnung waren, interessiert derzeit nur am Rande.

