28. Juli 2017, 20:15 Uhr Brennpunkt: Diesel am Ende? (SWR) Moderation: Clemens Bratzler



Nachrüsten alter Dieselfahrzeuge reicht nicht. Das hat das Verwaltungsgericht in Stuttgart heute entschieden. Damit werden Fahrverbote für Dieselfahrzeuge wieder wahrscheinlicher. Eine Bürgerinitiative hatte gegen das Land Baden-Württemberg geklagt, die Software-Nachrüstungen bevorzugten und damit den Schulterschluss mit der Autoindustrie gesucht hatten. Ist der Diesel damit am Ende?



