Das Weiße Haus und der Senat zeigen, dass es immer noch verrückter geht, als man geglaubt hat. Im Grunde brauchen Präsident Trump und seine Verbündeten gar keine Opposition - sie erledigen beides gleich selbst.

Stellen wir uns ein Land vor, in dem der frische ernannte Chef-Kommunikator des Präsidenten dessen Stabschef als "F--- paranoiden Schizophreniker" und dessen Chef-Strategen als "S---Lutscher " bezeichnet. Gleichzeitig hetzt der Präsident selber in übelster Weise gegen seinen Justizminister und Chef-Staatsanwalt und untergräbt dessen Autorität.

Stellen wir uns weiter vor, der Senat dieses Landes versucht, ein Projekt, das Leben und Tod von Millionen Menschen betrifft, mehrfach erfolglos ohne Diskussion durchzuzuziehen. Dann beschließt der Senat in einer dramatischen Sitzung das zu tun, was in einer Demokratie normal ist, nämlich über das Projekt zu reden. Anschließend wird aber doch nicht geredet, sondern es gibt neue erfolglose Versuche, gleich zu Abstimmungsergebnissen zu kommen, bis die ganze Sache versandet.

Ist das ein Ausschnitt aus einem Science-Fiction-Roman? Stammt es aus einer Saturday-Night-Comedy? Oder handelt es sich um die nächste Staffel der genial-zynischen Netflix-Serie "House of Cards"? Nein, "House of Cards" ist im Vergleich zur Realität ja fast schon eine Gute-Nacht-Geschichte für Vorschulkinder.

Donald Trumps gerade ernannter Kommunikations-Chef Anthony Scaramucci hat gegenüber einem Reporter des "New Yorker" Reince Priebus, den Stabschef des Weißen Hauses, in dieser Weise als komplett Irren charakterisiert. Um die Eitelkeit des Chef-Strategen Steve Bannon zu beschreiben, unterstellte er ihm, seinen eigenen S---- …. und so weiter, gehen wir nicht in die anatomischen Details.

Zynisch könnte man sagen: Endlich mal ein Chef-Kommunikator, der die Wahrheit über das Weiße Haus ausspricht. In der Tat wirkt Scaramuccis Vorgänger Sean Spicer im Vergleich jetzt als harmloser, beinahe schon liebenswerter Biedermann mit seinen rührenden Versuchen, mit hochrotem Kopf das Lügengespinst seines Chefs irgendwie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...