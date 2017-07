Der Streaming-Dienst Dazn will nach dem Kauf von TV-Rechte an der Fußball-Bundesliga und der Champions League in Deutschland weiter expandieren. "Alle Rechte, die uns irgendwie weiterbringen, sind für uns interessant", sagte Dazn-Chef James Rushton der "Süddeutschen Zeitung" (Samstagsausgabe).

Dazn sei an weiteren, auch lokalen Sportrechten interessiert, zum Beispiel Frauenfußball, Rugby, Handball, Eishockey und Nischensportarten. Auch die Übertragung von Spielen der deutschen Nationalmannschaft schloss Rushton nicht aus. Zudem werde eine Marketingkampagne mit einem Volumen von mehr als zehn Millionen Euro gestartet, um den Namen weiter bekannt zu machen, sagte Rushton der SZ. "In etwa fünf Jahren wollen wir so viele Abonnenten haben wie Sky heute", so der Dazn-Chef, das wären dann fünf Millionen. Die Gesellschafter verfügten über genügend finanzielle Mittel.

"Das Ziel ist, 2019 oder 2020 operativ bereits Gewinne zu machen", sagte Rushton. Es werde mit Kabelnetz- und Telekomunternehmen wie Telekom oder Vodafone verhandelt, dass das Angebot auch dort empfangbar ist. Dazn ist seit einem Jahr in Deutschland aktiv. Von Mitte August an werden Zusammenfassungen der Bundesligapartien 40 Minuten nach Abpfiff gezeigt, von Sommer 2018 an auch ausgewählte Champions-League-Partien.

Damit macht Dazn Sky, aber auch ARD und ZDF Konkurrenz.