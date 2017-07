Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Ludwigsburg (pta029/28.07.2017/17:45) - Die IT Competence Group SE gibt bekannt, dass ihre operative Tochtergesellschaft net on AG auf die bisherige Schwestergesellschaft ITCG AG verschmolzen wurde. Bereits seit Frühjahr 2016 trat die net on AG gemeinsam mit ihrem Schwesterunternehmen ITCG AG unter dem Markendach der IT Competence Group auf. Um diese Zusammengehörigkeit auch nach außen zu dokumentieren - ganz nach dem Motto 1 + 1 ergibt mehr als 2 - gehen die beiden Unternehmen ab sofort auch gesellschaftsrechtlich gemeinsame Wege. Die net on AG wurde mit wirtschaftlicher Wirkung rückwirkend zum 01. Januar 2017 auf die bisherige Schwestergesellschaft, die ITCG AG verschmolzen.



Die Gesellschaft will mit diesem logischen Schritt ihr Beteiligungsportfolio straffen und alle IT Dienstleistungen unter dem Dach der ITCG AG bündeln.



"Nachdem der Marktauftritt bereits seit geraumer Zeit gleichlautend unter dem Markendach der IT Competence Group erfolgt, erwarten wir uns durch die Verschmelzung zusätzlich Synergien auf Verwaltungsebene" so Robert Käß, Vorstand der IT Competence Group SE. "Die net on AG stand seit ihrer Gründung im Jahr 1997 für hochwertige Beratungsleistungen in IT-Projekten. Die geschätzte Qualität und Zuverlässigkeit der Arbeit können unsere Kunden auch in Zukunft von den bekannten Consultants unter dem Dach der ITCG AG erwarten."



