Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Freitagssitzung kaum verändert beendet. Nach einem mässigen Start mit deutlicheren Abgaben holte der SMI gestützt vom Ölpreis und dem sich weiter abschwächenden Franken - die Marke von 1,14 CHF für einen Euro rückte in Griffweite - etwas auf und notierte vorübergehend gar leicht im Plus. Rückenwind kam zudem von positiven Wirtschaftsdaten aus der Eurozone, so stieg die Wirtschaftsstimmung auf ein 10-Jahres-Hoch. Im Fokus standen am Berichtstag aber insbesondere die beiden Grossbanken mit ihren Halbjahreszahlen.

Der Nachmittag stand im Zeichen neuer Konjunkturdaten aus den USA. Dort wurden erste Angaben zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal sowie zu den Arbeitskosten publiziert. Das BIP ist in den USA gemäss der ersten Schätzung annualisiert um 2,6% gewachsen und damit wie erwartet deutlich stärker als im ersten Quartal. Allerdings hatten die Ökonomen im Vorfeld ein noch um einen Tick stärkeres Wachstum prognostiziert. Insgesamt hatten die Zahlen auf den hiesigen Aktienmarkt keine grossen Auswirkungen, ebenso wenig wie der besser als erwartet ausgefallene Index zum Konsumklima in Michigan.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss mit einem minimen Plus von 0,02% bei 9'019,31 Punkten. Im Wochenvergleich ergab sich ein Anstieg von 0,9%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten ...

