Liebe Leser,

man liest ja in den letzten Jahren immer wieder darüber, dass Geld - angesichts historisch niedriger Zinsen - so billig sei wie noch nie. Aber die Schlüsse, die der US-amerikanische Telekommunikationsriese AT&T daraus gezogen hat, sind schon sagenhaft: Leihen wir uns doch mal kurzerhand und auf einen Schlag 22,5 Mrd. Dollar am Anleihenmarkt.

Wie Verdurstende in der Wüste

Aber das wirklich Irre an der Geschichte kommt erst noch: Die Anleihe war heillos ... (Mark de Groot)

Den vollständigen Artikel lesen ...