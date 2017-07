Von Barbara Kollmeyer

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktienkurse an der Wall Street dümpeln nach der Rekordjagd zur Wochenmitte am Freitag mit leicht abwärtsgerichteter Tendenz vor sich hin. Für starke Kursausschläge bei Einzelaktien sorgt erneut die Berichtssaison, während die neusten Wachstumsdaten der US-Wirtschaft keine Rolle spielen - auch weil sich die US-Notenbank am Mittwoch erst zu Wort gemeldet hatte, was die weitere Geldpolitik angeht. Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal fast wie erwartet gewachsen mit einer Jahresrate von 2,6 Prozent. Auch der Arbeitskostenindex lag ganz knapp unter der Prognose.

Getrübt wird die Stimmung etwas von politischer Seite. Nachdem Donald Trump zum x-ten mal damit gescheitert ist, das als "Obamacare" bekannte Gesundheitsgesetz seines Vorgängers zu reformieren oder abzuschaffen, nehmen die Zweifel wieder zu, ob es diesem Präsidenten gelingen wird, seine wirtschaftsfreundlichen Steuersenkungspläne und Infrastrukturmaßnahmem durchzusetzen. Derweil hat Trumps Partei auch Pläne einer Grenzausgleichsteuer aufgegeben, die Trump aus Frust über das Handelsbilanzdefizit der USA ins Gespräch gebracht hatte nach seinem Wahlsieg.

"Die Realität ist, dass die Uhr tickt und diese Regierung ihren Wählern etwas liefert", sagt Quincy Krosby, Marktstratege bei Prudential Financial. "Die Republikaner müssen Siege einfahren, bevor sie in den Wahlkampf ziehen. Bislang gibt es aber kein Zeichen für jegliche Steuersenkung".

Außerdem sorgt der neuerliche Schwächeanfall der Technologieaktien an der Nasdaq vom Vortag für etwas Verunsicherung. Marktbeobachter vermuten dahinter wie bereits im Juni vor allem Sorgen vor zu hoch gelaufenen Bewertungen. Aber auch Gewinnmitnahmen könnten eine Rolle spielen. Im Mittagsgeschäft verliert der Nasdaq-Composite 0,2 Prozent. Der Dow-Jones-Index steigt nach einem weiteren Rekordstand zu Beginn minimal auf 21.804 Punkte und der S&P-500 um 0,2 Prozent.

Amazon enttäuscht - Goodyear schockt

Die Sorgen um zu teuer gewordene Technologieaktien bekommen noch etwas Nahrung von Amazon. Der Online-Händler verbuchte einen Gewinneinbruch um 77 Prozent im abgelaufenen Quartal und enttäuschte zudem mit den Ertragszielen. Die Aktie fällt daraufhin um 2,9 Prozent zurück. Positiv werden Geschäftszahlen und Ausblick von Intel aufgenommen, die Aktie des Halbleiterkonzerns legt um 0,9 Prozent zu.

Die Ölmultis Exxon Mobil und Chevron haben in der abgelaufenen Periode wieder prächtig verdient - allerdings verfehlten beide Unternehmen auch jeweils die Gewinnprognosen. Exxon sinken um 2,4 Prozent, die Wettbewerberpapiere von Chevron steigen dagegen um 1,6 Prozent.

Der Reifenhersteller Goodyear Tire & Rubber Co sorgt mit einer Gewinnwarnung für Verdruss. Nach einem Gewinnrückgang um 27 Prozent im zweiten Quartal traut sich der Konzern auch im Gesamtjahr weniger zu als bisher. Die Aktie bricht um über 11 Prozent ein. Merck & Co gewinnen nach dem kräftigen Kursanstieg am Vortag weitere 0,6 Prozent. Der Pharmakonzern hat im zweiten Quartal den Umsatz leicht und den Gewinn deutlich gesteigert und dabei die Erwartungen übertroffen.

American Airlines hat dank eines Anstiegs der Passagierzahlen und einer besseren Auslastung den Umsatz im zweiten Quartal zwar gesteigert. Allerdings stiegen die Kosten überproportional, so dass die Fluglinie einen geringeren operativen Gewinn erzielte. Der Kurs gibt um 1,9 Prozent nach. Der Hersteller von Videospielen, Electronic Arts, übertraf im ersten Geschäftsquartal die Konsensschätzungen, der Umsatzausblick für das zweite liegt aber unter den Erwartungen. Die Aktie gibt 0,4 Prozent ab.

First Solar hat im zweiten Quartal einen deutlich höher als erwartet ausgefallenen Umsatz erzielt. Zudem stieg der Gewinn überproportional. Des Weiteren hat das Solarunternehmen den Ausblick angehoben. Der Kurs schnellt um gut 7 Prozent nach oben.

Tabakaktien kalt erwischt

Tabakaktien stehen unter Abgabedruck, belaste von Plänen der US-Behörden, die Konzerne zu einer Reduktion des Nikotingehalts von Zigaretten zu verpflichten. Altria brechen um über 9 Prozent ein, Philipp Morris geben nur leicht nach. Laut den Analysten von Jefferies verkauft das Unternehmen keine Zigaretten in den USA. In Londons standen British American Tobacco und Imperial Brands nach Bekanntwerden der Pläne stark unter Druck.

Mit einem Sprung um 17,5 Prozent reagiert die Aktie von Boston Beer Company auf die Zahlen der Brauerei. Sie hat ihren Umsatz entgegen der Erwartungen von Analysten gesteigert. Die Aktie des Online-Reiseportals Expedia verbucht ein Plus von 3,4 Prozent. Zwar liegt der bereinigte Gewinn je Aktie unter der Analystenschätzung, doch beeindruckt der deutlich gestiegene operative Gewinn. Der Spielzeughersteller Mattel ist im zweiten Quartal überraschend tief in die roten Zahlen gerutscht. Auch der Umsatz enttäuscht. Die Aktie rauscht um 8,5 Prozent gen Süden. Starbucks stürzen um 8,4 Prozent ab. Die Kaffeehauskette will alle ihre Teavana-Niederlassungen schließen, Geschäftszahlen und Ausblick stoßen dagegen überwiegend auf Wohlwollen. Stifel-Analyst Mark Astrachan bemängelt allerdings, dass das Wachstum im Mitgliederprogramm von Starbucks so niedrig war wie nie zuvor.

Ölpreise steigen und steigen

Am Ölmarkt ziehen die Preise weiter an und markieren neue Zweimonatshochs. Laut Daten von RigData hat sich das Wachstum bei den aktiven Öl- und Gasförderanlagen in den USA deutlich verlangsamt. Das stützt ebenso wie die jüngst überraschend stark und wiederholt gesunkenen Ölvorräte und auch die von Opec- und Nicht-Opec-Staaten beschlossenen Fördersenkungen. Einige Beobachter verweisen zudem auf die Lage in Venezuela, das Land mit den größten Erdölreserven weltweit. Dort steht am Sonntag die Wahl eines Verfassungskonvents an, mit dessen Hilfe der höchst umstrittene Ministerpräsident Nicolas Maduro die Verfassung nach seinen Vorstellungen ändern will. Damit könne das Ende der Demokratie in dem Land bevorstehen, befürchtet die Opposition. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 1,3 Prozent auf 49,68 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 1,9 Prozent auf 52,44 Dollar.

Am Devisenmarkt hinterlässt die politische Schlappe Trumps Spuren, der Dollar schwächelt wieder. Der Euro steigt auf 1,1746 nach Wechselkursen unter 1,17 Dollar am Vorabend. Am Rentenmarkt ziehen die Notierungen mit den BIP-Daten etwas an. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verliert einen Basispunkt auf 2,30 Prozent.

Der Goldpreis legt mit einem Aufschlag von 0,8 Prozent auf 1.268 Dollar etwas deutlicher zu. Der schwache Dollar stützt den Goldpreis.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.803,67 0,03 7,12 10,33 S&P-500 2.470,35 -0,20 -5,07 10,34 Nasdaq-Comp. 6.369,98 -0,19 -12,21 18,33 Nasdaq-100 5.907,46 -0,16 -9,57 21,46 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,34 -2,0 1,36 14,1 5 Jahre 1,84 -1,5 1,85 -8,9 7 Jahre 2,11 -0,8 2,12 -13,6 10 Jahre 2,30 -1,3 2,31 -14,6 30 Jahre 2,90 -1,5 2,92 -16,3 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7.40 Uhr Do, 17.32 Uhr % YTD EUR/USD 1,1746 +0,45% 1,1694 1,1663 +11,7% EUR/JPY 130,22 +0,35% 129,77 130,21 +5,9% EUR/CHF 1,1375 +0,35% 1,1335 1,1255 +6,2% EUR/GBP 0,8947 +0,09% 0,8939 1,1214 +5,0% USD/JPY 110,87 -0,10% 110,98 111,61 -5,2% GBP/USD 1,3129 +0,35% 1,3083 1,3078 +6,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,70 49,04 +1,3% 0,66 -12,8% Brent/ICE 52,52 51,49 +2,0% 1,03 -10,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.268,75 1.259,00 +0,8% +9,75 +10,2% Silber (Spot) 16,71 16,58 +0,8% +0,13 +4,9% Platin (Spot) 933,75 923,00 +1,2% +10,75 +3,3% Kupfer-Future 2,88 2,88 +0,1% +0,00 +14,2% ===

