Tagungen die sich mit der Realität der sich wandelnden Konsumentenlandschaft sowie mit dem Ansprechen, Engagieren und daraus gewinnbringenden Nutzen der Zuschauer beschäftigen

IBC gibt heute das Programm für den Zuschauer- und Werbekonferenz-Stream bekannt, der am Samstag, 16 September stattfindet. Mit Rundfunkanstalten und Medienunternehmen, die in einem zunehmend fragmentierten Multiplattform-TV-Markt tätig sind, wird der Stream untersuchen, wo und wie sich das Publikum verändert sowie die neuesten Entwicklungen bezüglich Sende- und Werbetechnologien.

Dieser spannende Stream bei IBC bietet hochkarätige Referenten wie:

Jeff Binder, CEO Layer3 TV und Tom Pickett, CEO Ellation der über den Zusammenbruch der US-Rundfunkindustrie sprechen wird.

Orpheus Warr, CTO C4 und Adrian Drury, Director of Technology Strategy & Insight Liberty Global die ihre Ansichten über die aufregendsten, neusten Technologien und Endgeräte, die den TV-Markt verändern, teilen werden.

Christopher Mead, Senior Director of Partnerships EMEA Twitch der an einem Forum beitreten wird, das sich mit dem neuen Online-Video-Ökosystem beschäftigen wird und beobachtet, was dieses zu einem der am schnellsten wachsenden Bereiche des TV-Marktes macht und was Fernsehsender von den neuen Videoplayern lernen können.

Ashwin Navin, CEO Samba TV referierend über die letzten und spannendsten Entwicklungen in der TV-Werbung relevant, plattformübergreifend, datenfokussiert, dynamisch und in Echtzeit.

Vaughn McKenzie-Landell, Gründer Jaak und ein Gremium innovativer Unternehmer werden über die Vorzüge und Einsatz der Blockchain-Technologie in der Rundfunk- und Unterhaltungsindustrie sprechen.

Jon Watts, Executive Producer und Managing Partner bei MTM sagte; "Das Publikum- und Werbung-Stream ist in diesem Jahr soweit das Beste. Wir haben eine breite Palette von Referenten von einigen der weltweit größten Medienunternehmen, führenden Technologieanbietern und spannendsten Neugründungen und werden einige der aufregendsten und bedeutendsten Entwicklungen in der Rundfunkwelt untersuchen. Wir haben Demos der nächsten Generation von TV-Beiträge und Werbung, Visionen der Zukunft, Vorträge und Debatten.

## ENDE ##

Über die IBC

Die IBC ist die weltweit führende Messe für Medien, Unterhaltung und Technologie. Sie zieht über 55.000 Teilnehmer aus mehr als 170 Ländern an. Die IBC umfasst eine hoch angesehene, durch Fachleute geprüfte Konferenz und eine Messe mit über 1.700 Ausstellern, die sich aus führenden Anbietern modernster Technologien aus den Bereichen elektronische Medien und Entertainment zusammensetzen.

Daten der IBC2017

Konferenz: 14. 18. September 2017

Messe: 15. 19. September 2017

Für weitere Informationen über IBC2017 besuchen Sie: https://show.ibc.org/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170728005606/de/

Contacts:

IBC

Louise Wells, Bubble Communications

E: louisew@bubbleagency.com

T: +44 7718 985 252