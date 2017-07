New York (ots/PRNewswire) - Nobu Hospitality, die vom renommierten Küchenchef Nobu Matsuhisa, Oscar-Preisträger Robert De Niro und Hollywood-Produzent Meir Teper gegründete Unternehmensgruppe, freut sich, die Umfirmierung der Marke The Epiphany Hotel in Nobu Hotel Epiphany aufgrund des Wechsels am 2. Oktober 2017 bekanntgeben zu können.



The Epiphany Hotel, das im Herzen der Innenstadt von Palo Alto liegt, bietet 83 Gästezimmer und Suiten, spezielle Veranstaltungs- und Konferenzbereiche und das kürzlich eröffnete Nobu Palo Alto Restaurant und Bar.



"Wir freuen uns sehr, unsere Präsenz an der Westküste auszudehnen, und The Epiphany Hotel ist eine großartige Ergänzung unseres Portfolios. Das Hotel wird weiterhin seine Individualität und seinen einzigartigen Charakter bewahren und gleichzeitig von Nobus betrieblicher Kultur und Unternehmensphilosophie profitieren", sagte Trevor Horwell, Chief Executive Officer von Nobu Hospitality.



Das Objekt wird Gästen ein faszinierendes Luxuserlebnis mit den exklusiven Nobu-Einrichtungen bieten. In den großzügigen Gästezimmern und Suiten des Hotels mit Balkonaussichten auf Palo Alto und die Santa Cruz Mountains kann man ein verlockendes, 24 Stunden verfügbares In-Room-Dining-Menü des Nobu-Restaurants genießen und sie sind mit Barcelonas Natura Bissé Bad-Annehmlichkeiten sowie dem für Nobu typischen, zusätzlichem Komfort ausgestattet.



Das Hotelrestaurant hat aktuell mit der Eröffnung des Nobu-Restaurants eine Neubelebung erfahren und bietet täglich Frühstück, Mittag- und Abendessen mit vielen der klassischen Speisen von Küchenmeister Nobu Matsuhisa, unter anderem Black Cod Miso und Yellowtail Sashimi Jalapeño. Für Hotelgäste wird Reservierungsvorrang im Nobu Palo Alto angeboten und sie können ebenfalls die kulinarische Palette in der privaten Atmosphäre ihres Gästezimmers oder ihrer Suite genießen.



Über Nobu Hospitality Das vom Robb Report zu einer der 25 innovativsten Marken im Luxussegment ernannte Unternehmen Nobu Hospitality gehört zu einer erlesenen Auswahl weltweit vertretener Luxusmarken. Das natürliche Wachstum von Nobu Hospitality, dessen Grundpfeiler Service, Image und Reputation sind, bietet das komplette Spektrum an Hotel- und Restaurantmanagement für einzigartige Projekte auf der ganzen Welt. Die Marke Nobu, die von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro und Meir Teper gegründet wurde, hat Anlagen auf fünf Kontinenten und floriert in den Metropolen der Welt als ultimative Destination für Lifestyle-Erlebnisse. Das erste Nobu Hotel wurde 2013 im Caesars Palace Las Vegas eröffnet. Das Nobu Hotel City of Dreams Manila eröffnete im Jahr 2014, das Nobu Hotel Miami Beach im Jahr 2016, gefolgt von Nobu Ryokan Malibu, Nobu Hotel Shoreditch London und Nobu Hotel Ibiza Bay, die alle im Jahr 2017 eröffnet wurden. Weitere Nobu Hotels für Marbella, Riad, Los Cabos, Chicago, Toronto und Bahrain befinden sich derzeit in Entwicklung.



Pressekontakt: Rachael Palumbo Vice President Sales & Marketing Nobu Hotels PR@NobuHotels.com 305.674.3840