Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Dobrindt: Software-Updates geeignetes Mittel für Diesel-Nachrüstung

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hält an Software-Updates als Mittel der Wahl für die Nachrüstung von Diesel-Autos fest. "Wenn ich die Möglichkeit habe, schnell an der Quelle den NOX-Ausstoß zu reduzieren, welches Argument sollte dafür sprechen, es nicht zu tun", sagte Dobrindt in Berlin.

Gabriel sichert USA Abstimmung bei Russland-Politik zu

In der Ukraine-Krise hat Außenminister Sigmar Gabriel Russland erneut eine Lockerung der Sanktionen in Aussicht gestellt. Als Voraussetzung nannte der SPD-Politiker am Freitag, dass sich die russische Führung bewege "und wir endlich wieder vorankommen können bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen".

US-Wirtschaft wächst im 2. Quartal in etwa wie erwartet

Das Wirtschaftswachstum in den USA hat sich im zweiten Quartal 2017 in etwa wie erwartet verstärkt. Wie das Bureau of Economic Analyses (Bea) in erster Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal mit einer aufs Jahr hochgerechneten Rate von 2,6 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Wachstum von 2,7 Prozent prognostiziert.

Stimmung der US-Verbraucher im Juli etwas besser als erwartet

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juli weniger deutlich als zunächst erwartet eingetrübt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA fiel bei der Umfrage am Monatsende auf 93,4 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 93,1 erwartet, der auch dem in der ersten Umfrage Mitte des Monats ermittelten Wert entsprach. Im Juni hatte dieser Indikator bei 95,1 Punkten gelegen.

Schlagabtausch zwischen Washington und Moskau

Schlagabtausch zwischen Washington und Moskau: Nachdem der US-Senat neue Sanktionen gegen Russland verhängt hat, hat die russische Regierung am Freitag die Ausreise von US-Diplomaten aus Russland verlangt. Der US-Sanktionsbeschluss löst auch in Berlin Sorge aus, da er auch deutsche und andere europäische Firmen treffen könnte. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) warnte die US-Seite ausdrücklich davor, die Strafmaßnahmen auch gegen europäische Unternehmen zu richten.

US-Arbeitskosten steigen langsamer als erwartet

Der Anstieg der US-Arbeitskosten hat sich im zweiten Quartal 2017 etwas deutlicher als erwartet abgeschwächt. Nach Mitteilung des US-Arbeitsministeriums stieg der Arbeitskostenindex gegenüber dem Vorquartal um 0,5 (Vorquartal: 0,8) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg von 0,6 Prozent prognostiziert.

USA beobachten neuerlichen Raketenstart in Nordkorea

Nordkorea hat sich offenbar erneut über ein UN-Verbot hinweggesetzt und eine ballistische Rakete abgefeuert. Das US-Verteidigungsministerium registrierte nach Angaben eines Sprechers vom Freitag einen Raketenstart in dem isolierten ostasiatischen Land. Die internationale Gemeinschaft hatte den neuen Raketentest seit Tagen erwartet, an Nordkoreas Raketentestgelände waren verstärkte Aktivitäten beobachtet worden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2017 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.