Düsseldorf (ots) - Die Managerin Christiane Grün tritt zum 1. August die Nachfolge von John Banovetz als Managing Director in der DACH-Region des Technologiekonzerns 3M an. Das berichtet die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Samstagausgabe) unter Berufung auf Unternehmenskreise. Die gebürtige Münsterländerin soll von der Zentrale in Neuss aus das Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantworten. Grün kennt den Standort bereits: Von 2004 bis 2010 war sie von dort aus für das Health-Care-Geschäft von 3M in Deutschland zuständig. Zuletzt war sie Managing Director der 3M-Region im Vereinigten Königreich und in Irland.



